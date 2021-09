Die neuen Machthaber in Afghanistan haben unangemeldete Demonstrationen verboten. Kundgebungen seien nur dann erlaubt, wenn die Organisatoren sich diese genehmigen ließen, hieß es in einem Erlass der Taliban. Auch Parolen auf Transparenten müssten vorab gebilligt werden. Bei Verstößen drohe Strafverfolgung. Zur Begründung hieß es, in den vergangenen Tagen hätten einige Menschen die öffentliche Ordnung gestört.

In den vergangenen Tagen hatten Frauen für ihre Rechte demonstriert. Die Kundgebungen wurden zum Teil gewaltsam beendet - Spezialkräfte gaben Warnschüsse ab, um die Menge zu vertreiben. - Die von den islamistischen Taliban eingesetzte Übergangsregierung besteht aus 33 Männern - viele von ihnen waren bereits vor 20 Jahren an der Macht, als die Taliban erstmals Afghanistan beherrschten.

Skepsis im Westen wächst

Die Vereinten Nationen teilten mit, dauerhafter Frieden und Stabilität in Afghanistan hingen von einer "bedeutenden Beteiligung" von Frauen, sowie ethnischer, religiöser und Minderheitengruppen ab. US-Außenminister Blinken sagte nach einer Videokonferenz mit Vertretern von EU-Staaten, NATO-Ländern und der UNO, eine Legitimität müssten sich die Islamisten durch ihr Handeln verdienen.



Bundesaußenminister Maas, der - wie Blinken - auf der US-Basis Ramstein an der Konferenz teilnahm, plädierte dafür, die Gespräche mit den militanten Islamisten angesichts weiterer geplanter Evakuierungsflüge fortzusetzen.

Weitere Ausreisen geplant

Nach Angaben der USA sind die islamistischen Taliban bereit, 200 Amerikaner und andere Zivilisten aus Afghanistan ausreisen lassen wollen. Genutzt würden Charter-Flüge vom Flughafen Kabul, sagte ein US-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Abflüge sollen im Laufe des Tages erfolgen.



Um die Evakuierten zu versorgen entstendet die Nato erstmals seit 16 Jahren wieder Einsatzkräfte der sogenannten Krisenreaktionstruppe NRF. Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur sollen rund 300 Soldatinnen und Soldaten Geflüchtete aus Afghanistan und ihre Familien in Notunterkünften in Polen und im Kosovo versorgen. Die Menschen waren nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan gebracht worden.



Zuletzt waren NRF-Einheiten 2005 in den Einsatz geschickt worden, um Opfern des Wirbelsturms "Katrina" in den USA und der Erdbeben in Pakistan zu helfen. Weitere Einsätze der NRF sind bisher an Unstimmigkeiten innerhalb des Nato-Bündnisses gescheitert. Die Einheit besteht aus rund 40.000 Einsatzkräften, die im jährlichen Wechsel von den einzelnen Nato-Staaten gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.