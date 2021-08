Zwei Tage nach ihrem Einmarsch in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die islamistischen Taliban das Ende des Krieges und eine allgemeine Amnestie verkündet.

Der Krieg sei vorbei, und jeder sei begnadigt, sagte Taliban-Sprecher Mudschahid bei einer Pressekonferenz in Kabul. Er versprach, es werde keine Racheakte an denjenigen geben, die der bisherigen Regierung oder ausländischen Mächten geholfen hätten. Frauen dürften weiterhin arbeiten gehen, sofern ihre Erwerbstätigkeiten im Einklang mit den Prinzipien des Islam stünden. Private Medien sollten unabhängig bleiben, aber nicht gegen nationale Werte arbeiten.



Der Vizechef der Taliban, Mullah Baradar, traf in Afghanistan ein. Er landete aus Katar kommend in Kandahar, wie die Taliban mitteilten. In dem Emirat hatte er das politische Büro der Islamisten geleitet und Verhandlungen mit den USA geführt. Beobachter werten seine Rückkehr als Anzeichen dafür, dass eine Vereinbarung zur Regierungsbildung in Reichweite ist.



Die Taliban übernehmen unterdessen immer mehr Behörden und Ministerien. Die Deutsche Presse-Agentur meldet, Regierungsangestellte seien einem Aufruf der Miliz gefolgt, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. In Kabul öffneten Geschäfte, Menschen befanden sich auf der Straße.

