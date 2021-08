In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban eine Generalamnestie für alle Regierungsmitarbeiter des Landes verkündet.

Die Menschen sollten mit vollem Vertrauen in ihren Alltag zurückkehren, hieß es in einer Erklärung der Taliban. Diese hatten am Sonntag Kabul erobert und damit die Macht im ganzen Land übernommen. Der afghanische Präsident Ghani war wenige Stunden zuvor ins Ausland geflohen.



Die Rückkehr der Taliban an die Macht weckte große Besorgnis unter anderem um die Frauen in dem Land. Die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins, Nashir-Karim, sagte im Deutschlandfunk [Audio], man sehe schon jetzt deutlich weniger Frauen auf den Straßen in Kabul. Viele hätten Angst und befürchteten eine erneute Beschneidung ihrer Rechte.

