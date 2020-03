Die Taliban-Milizen in Afghanistan wollen die vereinbarten Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul erst aufnehmen, wenn rund 5.000 ihrer Gefangenen freigelassen werden.

Andernfalls gebe es keine inner-afghanischen Gespräche, sagte Taliban-Sprecher Mudschahid in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die USA hatten am Samstag in Doha ein Abkommen mit Vertretern der Taliban geschlossen, in dem als vertrauensbildende Maßnahme unter anderem die gegenseitige Freilassung von Gefangenen vereinbart wurde. Der afghanische Präsident Ghani wies diesen Punkt aber umgehend zurück und erklärte, die USA hätten nicht die Befugnis, darüber zu entscheiden, sie seien lediglich der Moderator der Gespräche.