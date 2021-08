In Afghanistan sind Vertreter der Taliban mit anderen politischen Kräften zusammengekommen. Der frühere afghanische Präsident Karsai und der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah, führten in Kabul ein Gespräch mit einem ranghohen Taliban-Mitglied.

Über Einzelheiten wurde nichts bekannt. Gestern hatten die Taliban erklärt, auch andere politische Kräfte an der Macht beteiligen zu wollen.



Bei gegen die Taliban gerichteten Protesten in der afghanischen Stadt Dschalalabad wurden laut Augenzeugenberichten mindestens drei Menschen getötet. Demnach eröffneten Taliban-Kämpfer das Feuer, als Einwohner auf einem Platz versuchten, die Landesflagge zu hissen.



Die Europäische Union, die USA und 18 weitere Staaten riefen die Taliban in einer gemeinsamen Erklärung auf, ihre Macht nicht zu missbrauchen und unter anderem die Rechte der Frauen zu schützen.



Der aus dem Land geflohene afghanische Präsident Ghani traf unterdessen in den Vereinten Arabischen Emiraten ein. Man habe ihn und seine Familie aus humanitären Gründen aufgenommen, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.