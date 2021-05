Nach Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan bleibt die Lage weiter gespannt.

Mehr als 100 Taliban-Kämpfer griffen in der vergangenen Nacht den Bezirk Farsi in der Provinz Herat an und zündeten zwei Autobomben. Bei den Zusammenstößen wurden nach Angaben der örtlichten Behörden mindestens acht Sicherheitskräfte getötet und vier weitere verletzt. Weitere Opfer gab es bei mehreren Angriffen der Talibanmilizen im Westen des Landes. Mindestens 15 Sicherheitskräfte kamen dort ums Leben. Sieben Soldaten starben bei einem Anschlag auf einen Außenposten der Armee.

