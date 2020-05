Nach den Anschlägen in Afghanistan mit dutzenden Toten drohen die Spannungen zwischen den radikal-islamischen Taliban und der Regierung erneut zu eskalieren.

Die Taliban erklärten, sie seien im Falle eines Angriffs von Regierungstruppen bereit zurückzuschlagen. Sollte es zu einer "weiteren Eskalation der Gewalt" kommen, sei allein die Regierung dafür verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung.

Bei zwei Anschlägen waren gestern dutzende Menschen getötet worden. Zu dem Attentat auf eine Entbindungsklinik in Kabul hat sich bislang niemand bekannt. Den Angriff auf eine Beerdigungsfeierlichkeit in der Provinz Nangarhar reklamierte die Terrormiliz IS für sich. Präsident Ghani ordnete die Wiederaufnahme der militärischen Offensive der Regierungstruppen gegen aufständische Gruppen an.



Seit Ende Februar gilt ein Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban, das die Lage in Afghanistan beruhigen sollte.