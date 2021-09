Die Taliban haben Gerüchten widersprochen, denen zufolge ihr Vizechef Mullah Baradar getötet worden sein soll.

Ein Sprecher der militanten Islamisten teilte in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit, entsprechende Berichte seien "unbegründet und nicht wahr". Zugleich verwies er auf eine Audiobotschaft, auf der Baradar zu hören sein soll. Darin heißt es, er sei in diesen Tagen auf einer Reise außerhalb der Haupstadt, und es gehe ihm gut. Die Echtheit konnte zunächst nicht überprüft werden. Auch blieb unklar, wann und wo die Botschaft aufgenommen wurde. In Medien und Online-Netzwerken hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, Baradar sei bei einer Schießerei zwischen rivalisierenden Gruppen innerhalb der Taliban im Kabuler Präsidentenpalast tödlich verletzt worden.



Er war erst in der vergangenen Woche zum stellvertretenden Chef der von den Islamisten selbst eingesetzten Übergangsregierung ernannt worden.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.