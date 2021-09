Die Taliban in Afghanistan weisen Berichte über tödliche Machtkämpfe in ihrer Führungsriege weiter zurück.

Dabei geht es unter anderem um den stellvertretenden Ministerpräsidenten der selbsternannten Regierung, Mullah Baradar. Er soll Gerüchten zufolge bei einer Schießerei mit Rivalen im Präsidentenpalast in Kabul getötet worden sein. Die Islamisten veröffentlichten nun ein Video, das Baradar bei einem Treffen in Kandahar zeigen soll. Die Authentizität des Videos ist nicht bestätigt.



Baradar ist seit einiger Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Dasselbe gilt für den obersten Taliban-Führer Mullah Achundsada. Er wurde seit dem 15. August nicht mehr öffentlich gesehen. Auch hier widersprechen die Islamisten Gerüchten über einen möglichen Tod.

