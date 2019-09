Nach dem Abbruch der Friedensgespräche durch die USA wollen die radikalislamischen Taliban ihren Kampf gegen die US-Streitkräfte in Afghanistan fortsetzen.

Das kündigte ein Taliban-Sprecher an, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. US-Präsident Trump hatte die Gespräche gestern für gescheitert erklärt. Als Grund nannte er einen Anschlag in der Hauptstadt Kabul, bei dem auch ein US-Soldat getötet worden war. Trump strebt weiter einen Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan an. Einen Zeitplan nannte er nicht.