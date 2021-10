Nach dem Treffen mit einer US-Delegation in Doha haben die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan für morgen Gespräche mit Vertretern der Europäischen Union angekündigt.

Das Treffen finde ebenfalls in Doha statt, sagte der Außenminister der selbsternannten Taliban-Regierung, Chan Muttaki, in der katarischen Hauptstadt. Am Wochenende waren in Doha erstmals seit dem US-Rückzug aus Afghanistan Vertreter der USA und der Taliban persönlich zusammengekommen. Es ging um Sicherheits- und Terrorismusfragen sowie um die Beteiligung von Frauen und Mädchen an der afghanischen Gesellschaft. Die USA bezeichneten die persönlichen Gespräche mit den Taliban als offen und professionell. Auch die Taliban erklärten, die Gepräche seien gut verlaufen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.