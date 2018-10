Die radikalislamischen Taliban haben angekündigt, anlässlich der Parlamentswahlen in Afghanistan Straßensperren einzurichten.

Die Extremisten riefen darüberhinaus alle Afghanen dazu auf, am Wahltag zu Hause zu bleiben. Die Taliban hatten bereits mehrfach erklärt, alles zu tun, um die Abstimmung zu blockieren. Sie wandten sich an Kleriker und Dorfälteste und stuften Wahlen als "Verbrechen" und "Sünde" ein.



In Afghanistan wird übermorgen mit mehr als drei Jahren Verspätung ein neues Parlament bestimmt. Mehr als 2.500 Kandidaten, darunter rund 400 Frauen, bewerben sich um die 250 Mandate. Im Wahlkampf wurden mindestens zehn Kandidaten bei Anschlägen getötet. Oftmals bekannten sich die Taliban zu den Attentaten.