Die radikalislamischen Taliban wollen anlässlich der Parlamentswahlen in Afghanistan Straßensperren errichten.

Die Extremisten riefen alle Afghanen dazu auf, am Wahltag zu Hause zu bleiben. Sie hatten bereits mehrfach erklärt, alles zu tun, um die Abstimmung zu blockieren. - In Afghanistan wird übermorgen mit mehr als drei Jahren Verspätung ein neues Parlament bestimmt. Mehr als 2.500 Kandidaten bewerben sich um die 250 Mandate. Die Taliban verübten im Vorfeld bereits mehrere Anschläge, unter anderem in Kandahar, wo unter anderem der lokale Polizeichef getötet wurde. Die afghanische Wahlkommission empfiehlt deshalb, die Abstimmung in der südafghanischen Provinz zu verschieben.