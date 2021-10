In Afghanistan gehen die Taliban einem Bericht zufolge gegen Familien ehemaliger Ortskräfte der ausländischen Truppen vor.

Wie der niederländische Fernsehsender NOS meldet, gingen gerichtliche Vorladungen an Angehörige von früheren Dolmetschern, die sich verborgen halten. Darin wird ihnen mit schweren Strafen gedroht, wenn die Ortskräfte nicht selbst vor einem Tribunal erscheinen. Eines der von dem Sender präsentierten Schreiben war an einen ehemaligen einheimischen Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol in Afghanistan gerichtet. Dem Mann wird darin vorgeworfen, deren - wie es heißt - entehrendes und verbotenes Geld angenommen zu haben.



NOS hat nach eigenen Angaben Kontakt zu rund einem Dutzend ehemaliger Ortskräfte der Niederlande. Deren Lage nach der Machtübernahme durch die militanten Islamisten in Afghanistan werde immer dramatischer.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.