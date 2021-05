Die jüngsten Kämpfe der afghanischen Armee mit den Taliban haben tausende Menschen in die Flucht getrieben.

Ein Behördensprecher der Provinz Helmand sagte, rund tausend Familien hätten in der Hauptstadt der Region, Laschkar Gah, Zuflucht gesucht.



Seit dem offiziellen Beginn des Abzugs der internationalen Truppen vor einigen Tagen sind in mehreren Teilen Afghanistans Kämpfe entbrannt. Die Streitkräfte schlugen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in den vergangenen 24 Stunden eine Offensive der Taliban in Helmand zurück. Die Aufständischen hätten mehrere Kontrollpunkte angegriffen. Mehr als hundert Taliban sowie 22 Al-Kaida-Kämpfer aus Pakistan seien getötet worden. Nach Angaben der Taliban kamen zahlreiche afghanische Soldaten ums Leben. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.



Bislang sind in Afghanistan noch etwa 9.600 Nato-Soldaten stationiert. Der Abzug soll spätestens zum 11. September abgeschlossen sein.

