In der afghanischen Provinz Nangarhar im Osten des Landes sind bei einem Anschlag auf eine Hebammenschule drei Menschen ums Leben gekommen.

Ein Selbstmordattentäter habe sich am Eingang in die Luft gesprengt, teilte ein Sprecher des Provinzgouverneurs mit. Ein weiterer Angreifer sei in das Gebäude gelangt. Er sei von Sicherheitskräften erschossen worden. In dem Ausbildungszentrum für Hebammen in Dschalalabad hielten sich demnach zum Tatzeitpunkt rund 50 Schülerinnen auf. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.