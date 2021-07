Im Westen Afghanistans haben die radikal-islamischen Taliban nach Behördenangaben mindestens 16 Soldaten getötet.

Die Kämpfer hätten in der vergangenen Nacht einen Stützpunkt in der Provinz Herat angegriffen, teilten örtliche Ratsmitglieder mit.



Zuvor waren nach Gefechten mit Taliban-Milizen mehr als 1.000 afghanische Soldaten ins Nachbarland Tadschikistan geflohen. Die dortigen Behörden erklärten, die Soldaten hätten in der vergangenen Nacht die Grenze überquert, um ihr Leben zu retten.



Die Taliban hatten zuletzt dutzende Bezirke zurückzuerobert. Beobachter befürchten, dass sie nach dem vollständigen Abzug der Nato-Streitkräfte aus Afghanistan wieder die Macht in dem Land übernehmen könnten.

