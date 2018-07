In Dschalalabad im Osten Afghanistans hat es bei einem Überfall auf ein Regierungsgebäude mindestens 15 Tote und 30 Verletzte gegeben.

Nach Agenturberichten sprengte sich ein Angreifer am Eingang der Migrationsbehörde in die Luft. Die anderen drangen in den Komplex ein. Reuters meldet, sie hätten Geiseln genommen. Ein Sprecher der Provinzregierung teilte mit, zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich Vertreter ausländischer Hilfsorganisationen und Geldgeber mit Mitarbeitern der Behörde getroffen.



In Dschalalabad haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder Anschläge ereignet. In der Region sind die radikal-islamischen Taliban ebenso aktiv wie die Terrormiliz IS.

