Bei einem Anschlag im Nordosten Afghanistans sind mindestens 10 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden.

Der Angriff erfolgte in der Provinzhauptstadt Aibak vor einem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes, wie die Behörden mitteilten. Sicherheitskräfte töteten vier Angreifer. Die radikal-islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Zuvor hatte es Gefechte in mehreren Provinzen gegeben. Dabei wurden mindestens 25 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet.



In Afghanistan soll es bald Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban geben. Die Dschihadisten hatten gestern erklärt, sie würden solange kämpfen, bis eine Waffenruhe ausgehandelt sei.