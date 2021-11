Bei einem Anschlag auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es viele Tote gegeben.

Neuen Berichten zufoge starben mindestens 19 Menschen; in einigen Meldungen ist von 25 Todesopfern die Rede. 50 Menschen wurden verletzt. Am Eingang des Krankenhauses ereigneten sich zwei Explosionen, anschließend versuchten Bewaffnete, das Gebäude zu stürmen.



Es ist unklar, wer für den Angriff verantwortlich ist. Seit der Machtübernahme der Taliban im August hat es in Afghanistan eine Reihe von Anschlägen der IS-Terrormiliz gegeben.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.