Bei zwei Terror-Anschlägen in der Nähe des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mehr als 50 Menschen verletzt worden. Es habe auch Tote gegeben, allerdings sei die Zahl noch unklar, sagte ein Taliban-Sprecher dem afghanischen Fernsehsender "ToloNews". Die Nichtregierungsorganisation Emergency hatte von sechs Toten und etwa 60 Verletzten berichtet.

Einer der Sprengsätze war vor einem der Flughafentore detoniert, ein weiterer bei einem nahegelegenen Hotel. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf einen amerikanischen Regierungsvertreter, es handele sich um Selbstmordanschläge. Dem US-Verteidigungsministerium zufolge sind unter den Verletzten auch Amerikaner. Deutsche Soldaten sind nach Angaben der Bundeswehr nicht betroffen.

Merkel spricht von "bedrückender Nachricht"

Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer "bedrückenden Nachricht". Auch sie gehe davon aus, dass es sich um Selbstmordanschläge handele, sagte Merkel in Berlin. In Gedanken sei man bei den Opfern und ihren Angehörigen. Die Kanzlerin versicherte, auch nach dem Ende der Luftbrücke werde man die Menschen in Afghanistan nicht vergessen.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg äußerte sich entsetzt über die jüngsten Ereignisse. Er verurteile den "grausamen Terroranschlag" auf das Schärfste. Priorität der Nato bleibe es, möglichst schnell möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen des Anschlags und ihren Angehörigen, ergänzte Stoltenberg.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte vor einer wachsenden Terrorgefahr um den Flughafen in Kabul gewarnt. Es bestehe ein konkretes Risiko durch die Terrormiliz IS, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Die letzten Maschinen der Bundeswehr zur Rettung von Deutschen und einheimischen Mitarbeitern aus Afghanistan sind übereinstimmenden Berichten zufolge abgehoben. Die letzten drei Flugzeuge starteten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Kabul aus mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan.

USA: "Gebiet rund um den Flughafen unverzüglich verlassen"

Auch die USA warnten vor einer zunehmenden Terrorgefahr am Flughafen von Kabul und riefen die dort wartenden Hilfesuchenden dazu auf, das Gelände schnellstmöglich zu verlassen. Es drohten Anschläge der Terrorgruppierung Islamischer Staat. Die britische Regierung bekräftigte ihre Warnung vor Anschlägen ebenfalls. Die Bedrohungslage sei sehr ernst, sagte der britische Staatssekretär für die Streitkräfte, Heappey, in London. Verschiedene Hilfsorganisationen appellierten an die Regierungen, die Menschen in Afghanistan nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Noch immer befänden sich am Flughafen zahlreiche Menschen, die auf ihre Rettung hofften, erklärte "Brot für die Welt." Das Welternährungsprogramm kündigte eine Luftbrücke zur Versorgung an.



Ein Mitarbeiter der afghanischen zivilen Luftfahrtaufsicht sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei sehr einfach für Selbstmordattentäter, die "Korridore voller Menschen" anzugreifen. Doch die Hilfesuchenden wollten trotz aller Warnungen nicht weggehen. "Sie wollen das Land verlassen und haben keine Angst, ihr Leben zu verlieren."



Nach Angaben eines Korrespondenten der Deutschen Presse-Agentur versammelten sich vor dem Flughafen so viele Männer, Frauen und Kinder wie noch nie in den vergangenen Tagen. Afghanische Streitkräfte schossen in die Luft, um die Menschenmengen zu zerstreuen. Zunächst waren die Schüsse als Angriff auf ein italienisches Militärtransportflugzeug gedeutet worden. Belgien, Dänemark und Polen stellten die Evakuierungen bereits ein, ebenso Kanada. Die Niederlande beenden die Flüge noch heute. Frankreich wollte dies morgen tun.



Frankreichs Präsident Macron warnte vor einer weiterhin extrem gefährlichen Lage in der afghanischen Hauptstadt und am Flughafen. Macron erklärte weiter, in Afghanistan seien noch 20 Busse mit französischen Staatsbürgern und anderen Personen, die geschützt werden sollten. Einige dieser Busse befänden sich am Tor des Flughafens. Eine erfolgreiche Evakuierung könne jedoch nicht garantiert werden. Darüber liefen gegenwärtig Diskussionen mit den Taliban.



Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.