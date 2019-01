Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens vier Menschen getötet worden.

Nach Angaben des Innenministeriums gab es zudem mehr als 90 Verletzte, unter ihnen auch zahlreiche Kinder. Die Toten seien Sicherheitskräfte gewesen. Die in einem Fahrzeug versteckte Bombe war demnach in der Nähe einer Wohnanlage für Ausländer detoniert. Durch die Wucht der Explosion wurden mehrere Gebäude beschädigt. - Das schwer bewachte Viertel, in dem unter anderem Mitarbeiter der UNO und der EU wohnen, ist immer wieder Ziel von Anschlägen.