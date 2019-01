Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach neuesten Erkenntnissen mehr als 110 Menschen verletzt worden.

Das teilte ein Behördensprecher mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin wurden auch zwei deutsche Polizisten leicht verletzt. Bei dem Autoanschlag wurden drei Sicherheitskräfte und ein Zivilist getötet. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu der Tat in einer stark bewachten Wohnanlage.



Die Gegend, in der unter anderem Mitarbeiter der UNO und der EU wohnen, ist immer wieder Ziel von Anschlägen.