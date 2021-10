In Afghanistan sind bei einem Anschlag auf eine Moschee mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

Die Gläubigen hatten sich zum traditionellen Freitagsgebet in der Stadt Kandahar versammelt. Bislang hat sich noch keine Gruppierung zu der Explosion bekannt. Erst am vergangenen Freitag waren bei einem Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in der Stadt Kundus im Norden Afghanistans mehr als 40 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden. Die sunnitische Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.

