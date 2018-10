Vertreter der radikal-islamischen Taliban haben mit dem US-Sondergesandten Khalilzad über einen möglichen Frieden für Afghanistan gesprochen.

Das Treffen habe gestern in Katar stattgefunden, erklärten die Taliban. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. In Afghanistan gehen viele Anschläge auf das Konto der Taliban. Nach Angaben der UNO wurden dabei bis September mehr als 2.340 Zivilisten getötet oder verletzt.



Bei dem jüngsten Anschlag auf eine Wahlkundgebung starben mindestens 13 Menschen. Weitere 32 Personen wurden laut Polizei verletzt, als in der Provinz Tachar eine Bombe detonierte. Zu dem Attentat bekannte sich bislang niemand. In Afghanistan wird am 20. Oktober ein neues Parlament gewählt.