Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, weist das Ansinnen der afghanischen Regierung nach einem befristeten Abschiebestopp zurück.

Er könne dies angesichts nur sehr geringer Zahlen nicht nachvollziehen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seit 2016 seien lediglich gut 1.000 Personen nach Afghanistan abgeschoben worden. Er könne nicht erkennen, wie ein Stopp die Sicherheitslage in dem Land entspannen helfen könne. Die Regierung in Kabul hatte an die europäischen Staaten appelliert, Abschiebungen wegen der zunehmenden Gewalt der islamistischen Taliban und der anhaltenden Corona-Pandemie für drei Monate auszusetzen. Die Bundesregierung hat angekündigt, die Bitte zu prüfen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.