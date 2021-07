Mit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan hat die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung wieder deutlich zugenommen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden rund 5.200 Zivilisten verletzt oder getötet. Dies sind 47 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020. Im Bericht der UNO-Mission in Afghanistan heißt es, der Anstieg sei vor allem auf Mai und Juni zurückzuführen. In den beiden Monaten wurden fast genau so viele Zivilisten verwundet oder getötet wie zuvor in den vier Monaten.



Die NATO hatte mit dem Abzug ihrer Truppen offiziell am 1. Mai begonnen. Seither mehren sich die Offensiven der militant-islamistischen Taliban. Sie haben inzwischen mehr als 160 der 400 Bezirke des Landes neu erobert.

