Die UNO hat die Bemühungen der afghanischen Regierung um den Aufbau des Landes gewürdigt.

Das gleiche gelte für die Reform der Sicherheitskräfte, sagte der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen in Afghanistan, Lanzer, zum Auftakt einer Konferenz in Genf. Dennoch stehe das Land vor großen Herausforderungen. So gebe es in Afghanistan mehr zivile Opfer durch Gewalt als im Bürgerkrieg im Jemen. Millionen Menschen seien von der Nahrungsknappheit infolge der Dürre betroffen.



Das Treffen in Genf findet auf Einladung der UNO und der afghanischen Regierung statt. Daran nehmen Diplomaten, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft teil. Morgen wird Russlands Außenminister Lawrow erwartet.