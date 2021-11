In Afghanistan drohen laut der Internationalen Organisation für Migration angesichts des Wintereinbruchs weitere Fluchtbewegungen.

Generaldirektor Vitorino sprach in Genf von einem "Wettlauf gegen die Zeit", um die Menschen mit dem Nötigsten gegen Kälte und Hunger auszustatten. Das Land stehe am Rand des Zusammenbruchs. Die Mangelernährung erreiche bereits jetzt ein "dramatisches Niveau", so Vitorino.



Nach Angaben der UNO-Organisation leben fünfeinhalb Millionen Menschen in Afghanistan als Vertriebene; mehr als 670.000 mussten ihre Heimat in diesem Jahr verlassen, 60 Prozent von ihnen Kinder.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.