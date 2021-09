Die Uno plant für den 13. September eine internationale Hilfskonferenz für Afghanistan.

Nach Angaben eines Sprechers der Vereinten Nationen soll sie in Genf stattfinden. Dabei wolle Generalsekretär Guterres auch einen unbeschränkten Zugang für internationale Hilfseinsätze fordern. Afghanistan stehe vor einer humanitären Katastrophe, hieß es weiter. Jede dritte Person wisse nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen solle.



Unterdessen wurde bekannt, dass US-Außenminister Blinken am Montag auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz erwartet wird. Von dort aus will er zusammen mit Außenminister Maas eine Schaltkonferenz mit mehr als 20 Ländern leiten, die Schutzsuchende aus Afghanistan aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.