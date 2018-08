In Ghasni in Ostafghanistan geht die UNO Hinweisen nach, wonach mehr als 100 Zivilisten in Gefechten verletzt oder gar getötet wurden.

In einem Bericht der Vereinten Nationen ist von bis zu 150 Fällen die Rede, die überprüft würden. Nach Angaben des Provinzrates haben sich die Kämpfe zwischen Taliban-Milizen und der afghanischen Armee vom Zentrum in die Außenbezirke von Ghasni verlagert. Die Innenstadt sei inzwischen wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen. Ein Sprecher der Taliban widersprach diesen Angaben.



Im Norden des Landes sollen die Taliban einen Militärstützpunkt der Armee eingenommen haben. Das Verteidigungsministerium in Kabul teilte mit, bei den Kämpfen seien mindestens 17 Soldaten getötet worden. Nach Angaben der Provinzregierung von Farjab im Norden des Landes erbeuteten die Taliban auf dem Stützpunkt Panzer und Munition.