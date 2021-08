Die Vereinten Nationen erwarten wegen der Machtübernahme der Taliban die Flucht von mehr als einer halben Million Menschen aus Afghanistan.

Etwa 515.000 Personen könnten das Land im schlimmsten Fall in diesem Jahr verlassen, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Es sei aber noch unklar, wie sich die Lage tatsächlich entwickele. An den Grenzübergängen zum Iran und zu Pakistan seien noch keine größeren Flüchtlingsgruppen angekommen. Die Nachbarländer - dazu gehören auch Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan - haben bereits Millionen Afghaninnen und Afghanen aufgenommen. Die Vereinten Nationen riefen die Weltgemeinschaft auf, die Staaten finanziell zu unterstützen.



Italien kündigte an, bald einen Sondergipfel der G20-Staaten zur Lage in Afghanistan einzuberufen. Außenminister Di Maio sagte in Rom, es sei eine enge internationale Absprache notwendig. Das Land hat derzeit den Vorsitz der G20 inne.

