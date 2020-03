Der UNO-Sicherheitsrat unterstützt das Abkommen der USA mit den Taliban in Afghanistan.

Die 15 Mitglieder des Rates, darunter Deutschland, stimmten in New York einstimmig für eine von den USA vorgelegte Resolution, die die Schritte hin zu einem Ende des Krieges und inter-afghanischen Verhandlungen begrüßt.



Wie das US-Außenministerium mitteilte, verzögert sich der Beginn der Friedensverhandlungen wegen des Streits über die Präsidentenwahl. Staatschef Ghani strebt nach US-Angaben eine gemeinsame Verhandlungsgruppe mit seinem Widersacher Abdullah an, der sich ebenfalls als Sieger der Wahl betrachtet.



Die frühere US-Außenministerin Clinton rief zur Beteiligung von Frauen an den Friedensgesprächen auf. Sie sagte in New York, die Afghaninnen befürchteten zu Recht, dass die zuletzt erzielten gesellschaftlichen Fortschritte durch die Taliban wieder rückgängig gemacht würden.