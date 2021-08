Der UNO-Sicherheitsrat fordert die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan dazu auf, auch nach dem Abzug der US-Soldaten afghanische Staatsbürger und ausländische Staatsangehörige aus dem Land ausreisen zu lassen.

Das höchste Gremium der Vereinten Nationen hat diese Forderung in einer Resolution festgeschrieben - die Veto-Mächte China und Russland enthielten sich. Allerdings konnte sich der Sicherheitsrat nicht auf die Forderung Frankreichs verständigen, eine sogenannte "sichere Zone" in Kabul einzurichten. Die Resolution beruft sich auf eine Erklärung der Taliban, in der sie versicherten, dass Afghanen das Land jederzeit verlassen könnten, sowohl per Flugzeug als auch auf dem Landweg. Der Sicherheitsrat erwarte von den Machthabern in Afghanistan, dass sie sich an diese Zusage und weitere Verpflichtungen hielten. Beispielsweise müsse gewährleistet sein, dass den Menschen vor Ort geholfen werden könne.



Die US-Truppen haben ihren Einsatz in Afghanistan nach 20 Jahren vor Ort inzwischen beendet - mehrere Stunden früher als angekündigt. Der Leiter des US-Zentralkommandos, McKenzie, sagte, dass die letzten Militärmaschinen vom Flughafen Kabul um kurz vor Mitternacht Ortszeit abgehoben hätten.

