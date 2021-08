Der UNO-Sicherheitsrat hat eine sofortige Einstellung aller Kämpfe in Afghanistan gefordert.

Durch Verhandlungen müsse eine neue geeinte, inklusive, repräsentative Regierung gebildet werden, an der auch Frauen beteiligt sein müssten, heißt es in einer Erklärung des Gremiums. Zudem dürfe es nicht mehr zu Menschenrechtsverletzungen kommen. Alle Konfliktparteien müssten darüber hinaus sofort einen ungehinderten und sicheren humanitären Zugang ermöglichen.



UNO-Generalsekretär Guterres rief die Taliban auf, die Rechte aller Menschen in Afghanistan zu respektieren. Er sprach von erschreckenden Berichten über schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte durch die Islamisten und zeigte sich besorgt über die Zukunft von Frauen und Mädchen. Die internationale Gemeinschaft müsse afghanische Flüchtlinge aufnehmen und dürfe keine Menschen in das Land abschieben.

