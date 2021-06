Die Vereinten Nationen warnen vor einem weiteren Vormarsch der Taliban in Afghanistan.

50 der 370 Bezirke im Land seien seit Beginn des Abzugs ausländischer Truppen Anfang Mai von den militanten Islamisten bereits eingenommen worden, sagte die Sondergesandte Lyons vor dem Sicherheitsrat in New York. Die meisten eingenommenen Bezirke seien in der Umgebung von Provinzhauptstädten, was darauf hindeute, dass die Taliban sich positionierten. Offenbar wollten sie diese Städte erobern, sobald die ausländischen Truppen vollständig abgezogen seien. Inzwischen haben die Islamisten den wichtigsten Grenzübergang von Afghanistan nach Tadschikistan erobert.



Der Abzug der internationalen Truppen soll am 11. September beendet sein. Die Bundeswehr holt seit geraumer Zeit ihre Soldatinnen und Soldaten zurück.

