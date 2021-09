Afghaninnen haben am Donnerstag vor dem Büro des Gouverneurs der westlichen Provinz Herat für Frauenrechte demonstriert. Sie forderten die neue Regierung auf, die erreichten Fortschritte bei Frauenrechten nach der Machtübernahme der Taliban beizubehalten.

Frauen sollten eine politische Teilhabe an der neuen Regierung haben und im Ältestenrat, der Loja Dschirga, vertreten sein. Einige örtliche Familien hätten es Frauen aus Furcht um deren Sicherheit nicht erlaubt, sich an der Demonstration zu beteiligen, sagte eine Organisatorin. Circa 35 Frauen nahmen an der Kundgebung teil. Weitere Proteste seien geplant.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.