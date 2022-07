Bundeswehrsoldaten bei ihrer Rückkehr aus Afghanistan (Archivbild) (dpa / Daniel Reinhardt)

Mit Blick auf einen möglichen Gas-Notstand soll das sogenannte Energie-Sicherungsgesetz geändert werden. Damit gibt der Bundestag der Regierung mehr Möglichkeiten, Gas-Versorger zu unterstützen und Preissteigerungen zu mildern. Auch stillgelegte oder zur Abschaltung vorgesehene Kohlekraftwerke könnten wieder ans Netz genommen werden oder zunächst darin bleiben, um dafür Gas-Kraftwerke abschalten zu können. Das Gesetz muss heute noch vom Bundesrat beschlossen werden, um in Kraft zu treten. Eine Zustimmung der Länderkammer gilt als sicher.

Afghanistan-Untersuchungsausschuss eingesetzt

Einer der gewichtigsten Tagesordnungspunkte der bis in die Nacht hinein dauernden Bundestagssitzung war die Frage, wie das Parlament auf den überstürzten Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und die anschließende, von Beobachtern als chaotisch beschriebene Evakuierungsmission reagieren soll. In den kommenden Monaten soll ein Untersuchungsausschuss klären, welche Fehler im Sommer vergangenen Jahres gemacht wurden und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Das Ziel dabei sei, offensichtlich begangene Fehler in der Zukunft nicht noch einmal zu machen, sagte der designierte Ausschussvorsitzende Stegner (SPD).

Die Bundeswehr hatte Afghanistan im Juni 2021 nach fast 20 Jahren verlassen. Im August beteiligte sich Deutschland dann an einem internationalen Evakuierungseinsatz, nachdem die militant-islamistischen Taliban innerhalb kürzester Zeit die Macht in Afghanistan übernommen hatten. Neben der Ampel-Koalition stimmten auch CDU und CSU für den Antrag zur Einsetzung des Ausschusses. Kritik am Untersuchungsauftrag kam von AfD und Linken. Sie forderten, die Sinnhaftigkeit des gesamten Afghanistan-Einsatzes zu überprüfen und nicht nur den überstürzten Abzug.

Nach Hammelsprung Abbruch der Sitzung

Die AfD hat provozierte kurz vor der letzten Abstimmung im Parlament einen Abbruch der Bundestagssitzung. Um kurz vor halb zwei erzwang die Fraktion einen Hammelsprung, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments zu überprüfen. Streng genommen muss dafür mehr als die Hälfte der 736 Abgeordneten anwesend sein. Statt der notwendigen 369 Parlamentarier kamen letztlich nur 184 zusammen. Bundestags-Vizepräsidentin Özoguz (SPD) beendete daraufhin die Sitzung.

Militärische Fragen im Mittelpunkt

Der Bundestag will heute das Ratifizierungsgesetz für den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland beschließen. Zudem entscheidet das Parlament in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause über eine Fortsetzung der Bundeswehr-Mission im Kosovo. Zusätzlich sollen bis zu 50 Soldaten nach Bosnien-Herzegowina geschickt werden, um dort vor allem die Wahlen im Oktober abzusichern. Über den Nato-Beitritt der beiden skandinavischen Länder entscheidet heute auch der Bundesrat. Zur Abstimmung steht dort zudem eine Reihe von Gesetzen zur Energie-Sicherheit in Deutschland. Sie sehen unter anderem mehr Verbraucherrechte gegenüber den Energie-Lieferanten vor.

