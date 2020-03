Wenige Tage nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen den USA und den Taliban hat die amerikanische Armee in Afghanistan Stellungen der Islamisten bombardiert.

Ein Armee-Sprecher erklärte per Twitter, die Luftangriffe hätten sich gegen Aufständische gerichtet, die einen Posten der afghanischen Armee attackiert hätten. Es habe sich um einen defensiven Schlag gehandelt, um den Angriff der Taliban zu vereiteln.



Das Friedensabkommen war am Samstag unterzeichnet worden. Am Montag hatten die Taliban aber wieder Angriffe gegen das afghanische Militär gestartet. Heute wurden nach Medienangaben 16 Soldaten in der Provinz Kundus von den Islamisten getötet. Hauptstreitpunkt im Zusammenhang mit dem Abkommen ist derzeit die Weigerung der afghanischen Regierung, 5.000 inhaftierte Taliban aus der Haft zu entlasten.