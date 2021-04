US-Außenminister Blinken hat sich für den gemeinsamen Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan ausgesprochen.

Da das gemeinschaftliche Militärbündnis die gesetzten Ziele erreicht habe, sei nun auch ein gemeinsamer Abzug geboten, sagte Blinken in Brüssel vor einer Sondersitzung der Nato-Verteidigungs- und Außenminister. Dieser solle sicher, überlegt und koordiniert erfolgen. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sicherte zu, Deutschland werde seine Pläne mit dem Bündnis synchronisieren. Die US-Regierung hatte gestern erklärt, alle seine Truppen in Afghanistan bis spätestens zum 11. September abzuziehen. Präsident Biden verteidigte den Entschluss heute und erklärte in Washington, es sei Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden.



Die radikal-islamischen Taliban lehnten einen späteren Abzug der ausländischen Truppen ab. Ein Sprecher sagte, man beharre auf dem Datum des 1. Mai, wie es im Abkommen mit den USA vereinbart worden sei. Das russische Außenministerium warnte vor einer Eskalation in Afghanistan durch den US-Truppenrückzug. Dieser könne zudem die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung untergraben.

14.04.2021