US-Außenminister Blinken hat einem Bericht zufolge eine Wiederbelebung des afghanischen Friedensprozesses angeregt.

Wie der afghanische Nachrichtensender TOLONews berichtet, machte Blinken die Vorschläge in einem Brief an den afghanischen Präsidenten Ghani. Demach schlägt er vor, dass die afghanische Regierung und die islamistischen Taliban an einer Konferenz unter Vermittlung der Vereinten Nationen teilnehmen. Außerdem sollten Vertreter aus Russland, China, Pakistan, dem Iran, Indien und den USA an den Gesprächen über einen Frieden in Afghanistan beteiligt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.