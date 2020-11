US-Außenminister Pompeo hat die Taliban zu raschen Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand in Afghanistan aufgerufen.

Bei einem Treffen in Katar mit führenden Vertretern der islamistischen Gruppe forderte Pompeo ein Ende der Gewalt am Hindukusch. Zuvor hatte er auch Mitglieder der afghanischen Regierung getroffen.



Ein Abkommen der Taliban mit den USA Ende Februar verpflichtet die Islamisten zur Aufnahme von Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul. Die Gespräche unter der Vermittlung von Katar begannen im September, gerieten zuletzt aber ins Stocken.

