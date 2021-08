Das US-Militär hat nach eigener Darstellung einen Drohnen-Angriff in der Provinz Nangarhar im Osten Afghanistans verübt.

Er habe sich gegen ein führendes Mitglied des regionalen Ablegers der Terror-Miliz IS gerichtet, hieß es in einer Erklärung. Der Mann - ein so genannter Planer - sei nach ersten Erkenntnissen getötet worden.



Der IS hatte den Anschlag am Flughafen in Kabul mit vielen Toten und Verletzten vom Donnerstag für sich reklamiert. Das US-Militär warnte vor einem weiteren Attentat. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte zuvor Berichte zurückgewiesen, wonach die Taliban den Flughafen Kabul kontrollieren. Dieser stehe vielmehr weiter gänzlich unter der Kontrolle des amerikanischen Militärs, hieß es. Die radikal-islamischen Taliban hatten behauptet, die US-Soldaten hielten lediglich noch einen kleinen Abschnitt. Das amerikanische Militär setzte die Flüge von dort indes fort. Dagegen haben die meisten anderen Länder ihre Evakuierungen beendet, so auch Deutschland. Die daran beteiligten Soldaten kehrten inzwischen nach Deutschland zurück. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben deutsche Einsatzkräfte von Kabul aus mehr als 5.300 Personen in Sicherheit gebracht. Sowohl Bundespräsident Steinmeier als auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer dankten den Bundeswehrsoldaten für einen mutigen Einsatz in einer gefährlichen Mission.

