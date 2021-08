Das US-Militär hat mit dem Abzug vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul begonnen.

Das teilte ein Sprecher des Pentagon in Washington mit. Nach Einschätzung der US-Regierung ist der Rückzug die wahrscheinlich gefährlichste Phase des Einsatzes. Die Gefahr wachse, je weniger Soldaten am Flughafen seien. Bis Dienstag sollen die amerikanischen Soldaten Kabul verlassen haben.



Als Vergeltung für den Bombenanschlag am Donnerstag am Kabuler Flughafen flog das US-Militär in der Provinz Nangahar im Osten Afghanistans einen Luftangriff. Dabei sind nach jüngsten Angaben des Pentagon zwei wichtige Mitglieder des IS-K getötet worden. Die Gruppe ist in Afghanistan der örtliche Ableger der Terrormiliz IS.

Weitere Staaten beenden Evakuierungseinsatz

Nach Deutschland haben weitere Staaten ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan beendet. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, der letzte Flug für Zivilisten habe Kabul verlassen. Am Wochenende würden britische Militärangehörige ausgeflogen. Eventuell könnte eine kleine Anzahl an Afghanen mitgenommen werden. Auch Italien stellte die Rettungsflüge ein. Nach Angaben von Außenminister de Maio wurden 4.900 Afghaninnen und Afghanen in Sicherheit gebracht.



Bundeskanzlerin Merkel und Großbritanniens Premierminister Johnson berieten telefonisch über den Umgang mit der künftigen Regierung der militant-islamistischen Taliban in Kabul. Johnson betonte, jegliche Anerkennung und Zusammenarbeit hänge davon ab, ob ausreisewilligen Menschen sicheres Geleit zugesichert werde.

