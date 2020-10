Die USA sind in Afghanistan mehrere Luftangriffe gegen die Taliban geflogen.

Ein Sprecher des US-Militärs erklärte, die Einsätze dienten zur Unterstützung der afghanischen Truppen in der Provinz Helmand. Die Offensive der Islamisten verstoße gegen das im Februar ausgehandelte Abkommen. Die Taliban müssten umgehend die Gefechte stoppen. Seit Tagen werden schwere Kämpfe in der Provinz Helmand gemeldet. Nach Angaben der lokalen Behörden sind hunderte Menschen auf der Flucht.



Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul hatten im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnen die Islamisten ab. Vergangene Woche hatte US-Präsident Trump einen vollständigen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan bis zum Jahresende angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.