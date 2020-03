Die US-Armee hat mit dem Rückzug aus Afghanistan begonnen.

Das gab der Sprecher der amerikanischen Einheiten am Hindukusch, Leggett, bekannt. Ein Ende Februar geschlossenes Abkommen sieht vor, dass die Vereinigten Staaten ihre Truppenstärke binnen 135 Tagen auf 8.600 zu reduzieren. Ende Februar hatten die USA nach langen Verhandlungen mit den Taliban ein Abkommen über Wege zum Frieden in Afghanistan geschlossen. Es soll nach mehr als 18 Jahren Präsenz im Land einen stufenweisen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan einleiten und zu innerafghanischen Friedensgesprächen führen.



Die USA haben aktuell zwischen 12.000 und 13.000 Soldaten in Afghanistan stationiert. Rund 8.000 sind Teil der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" im Land und bilden afghanische Sicherheitskräfte aus. Die anderen unterstützen den Anti-Terror-Kampf im Land.



Derweil wurde in Kabul bekannt, dass Präsident Ghani noch in dieser Woche die Freilassung von mindestens 1000 Taliban-Kämpfern ankündigen will. Damit solle der Weg für die geplanten, direkten Friedensgespräche mit den Aufständischen geebnet werden.