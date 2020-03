Die US-Armee hat mit dem Rückzug aus Afghanistan begonnen.

Das gab der Sprecher der amerikanischen Truppen am Hindukusch, Leggett, bekannt. Ein Ende Februar geschlossenes Abkommen sieht vor, dass die Vereinigten Staaten die Stärke ihrer Militärkräfte in Afghanistan binnen 135 Tagen auf 8.600 reduzieren. Darauf hatte sich die Regierung in Washington mit den radikalislamischen Taliban verständigt.



In Kabul hieß es, der afghanische Präsident Ghani wolle noch in dieser Woche die Freilassung von mindestens 1000 Taliban-Kämpfern ankündigen und damit den Weg für direkte Friedensgespräche mit den Aufständischen ebnen.