Nach dem Abzug aller US-Truppen erwägt die Militärführung in Washington Absprachen mit den Taliban.

Generalstabschef Mark Milley sagte, es sei möglich, dass dies notwendig werden könne - etwa zur Koordinierung von Angriffen gegen Terrorgruppen wie den IS. Es sei schwer abzuschätzen, wie sich die Taliban zukünftig verhalten würden. Die Taliban seien weiterhin eine skrupellose Gruppe, und es sei abzuwarten, ob sie sich ändern oder nicht. Verteidigungsminister Austin meinte, er werde keine Vorhersagen machen, wie das Verhältnis der USA zu den Taliban in der Zukunft aussehen werde.



Austin verteidigte noch einmal den Abzug, will die Abläufe aber überprüfen lassen. Er hoffe, dass die Vereinigten Staaten "mit Bedacht und Respekt" auf den Einsatz zurückschauen würden. Er werde immer stolz sein auf die Rolle, die man in diesem Krieg gespielt habe. Zudem werde es eine Nachbetrachtung geben und das Militär werde seine Lehren daraus ziehen. Dafür wolle man sich aber Zeit nehmen.



Laut Milley sind bei dem Anschlag am Kabuler Flughafen Ende vergangener Woche mehr als 100 Afghanen getötet oder verletzt worden. Er erinnerte auch an die 13 dabei getöteten und 22 verwundeten US-Soldaten. Bei dem Anschlag am vergangenen Donnerstag hatte sich ein IS-Selbstmordattentäter an einem Tor des Flughafens in Kabul in die Luft gesprengt und zahlreiche Menschen mit in den Tod gerissen.

