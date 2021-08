US-Präsident Biden hat nach den tödlichen Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul Vergeltung angekündigt.

An die Adresse der Verantwortlichen gerichtet sagte Biden im Weißen Haus wörtlich: "Wir werden euch jagen und euch dafür bezahlen lassen." Bei den Anschlägen in Kabul waren zwölf US-Soldaten getötet und 15 weitere verletzt worden. Die Verstorbenen seien Helden, die selbstlos ihr Leben geopfert hätten, um andere zu retten, sagte Biden. Ersten Berichten zufolge gab es bei den Selbstmordanschlägen mindestens 13 Tote und mehr als 50 Verletzte. In afghanischen Quellen ist inzwischen allerdings von deutlich höheren Opferzahlen die Rede. Nach Pentagon-Angaben war den Explosionen ein Feuergefecht vorausgegangen. Die Terror-Organisation Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.



Nach den Worten den US-Präsidenten soll der laufende Evakuierungseinsatz zur Rettung von US-Bürgern und afghanischen Ortskräften wie geplant bis zum 31. August fortgesetzt werden. Auch danach werde man weiter dafür sorgen, dass alle Amerikaner das Land verlassen könnten. Biden erklärte zugleich, er stehe nach wie vor zu der Entscheidung, die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Es sei an der Zeit gewesen, einen 20-jährigen Krieg zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.