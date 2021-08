Die US-Regierung zeigt Bereitschaft, auch nach dem vorgezogenen Abzug der Militäreinheiten aus Afghanistan mit der neuen afghanischen Führung zu kommunizieren.

Außenminister Blinken sagte in Washington, wenn man mit einer neuen afghanischen Regierung in einer Art und Weise zusammenarbeiten könne, die die nationalen Interessen Amerikas wahrten, dann werde man das tun. Allerdings haben die USA ihre diplomatische Vertretung in Kabul aufgegeben und verlegen ihre Tätigkeiten nun nach Doha in Katar. Bilnken stellte klar, dass jegliche Hilfen nur an unabhänge Organisationen gezahlt würden - und nicht an die afghanische Führung.



Der US-Außenmninister geht davon aus, dass sich noch bis zu 200 amerikanische Staatsbürger in Afghanistan aufhalten. Er setze darauf, dass die Taliban Wort hielten und jedem Ausreisewilligen den Weg frei machten. Blinken ließ keinen Zweifel daran, dass sich die USA in der Region weiter gegen Terrorismus einsetzen wollen.

